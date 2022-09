Alla fine Inzaghi è stato accontentato. Ma non solo lui: è stata accontentata la mera logica di avere un numero congruo di calciatori per affrontare la stagione. E allora ecco Acerbi in nerazzurro, proprio nell'ultimo giorno di mercato. Fondamentale - secondo la Gazzetta dello Sport - proprio il pressing del tecnico piacentino. "A ogni occasione ha ripetuto di volere un altro difensore e che doveva essere proprio il vecchio “pretoriano” Acerbi, tenuto a bagno maria negli ultimi giorni. Era stato bloccato nei fatti, ma poi fermato un attimo prima di entrare alla Pinetina. Inzaghi ha ribadito la richiesta perfino martedì dopo il 3-1 alla Cremonese, quando l’affare sembrava essere (quasi) del tutto congelato: Steven Zhang aveva, infatti, chiuso con nettezza a un ulteriore aumento del monte ingaggi in assenza di nuove uscite. Una posizione dettata dall’esigenza di risparmi, una costante degli ultimi anni. E aveva spiazzato tutti, Inzaghi in primis. Ben oltre quelle parole pubbliche, è servita poi una successiva opera di mediazione in privato: così ieri è diventato ufficiale il prestito gratuito di Acerbi dalla Lazio. Più o meno negli stessi momenti in cui dalla Francia piovevano telefonate ancora minacciose: il Psg ha davvero provato fino all’ultimo un blitz per Milan Skriniar. Sarebbe sceso in campo perfino il plenipotenziario Al-Khelaifi, ma su questo fronte la chiusura di Steven è stata ancor più decisa: nonostante i quasi 70 milioni totali offerti, era impossibile vendere il totem della difesa sul gong. Anche se il dossier slovacco è destinato a riaprirsi presto, è stata comunque un’altra bella notizia per Inzaghi: il tecnico non si è solo tenuto un titolarissimo, ma ha strappato pure un quarto di valore da far ruotare".