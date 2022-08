Il campionato si avvicina e Simone Inzaghi inizia a dosare le forze dei giocatori dell'Inter, impegnati sabato in amichevole contro il Villarreal prima dell'esordio in campionato contro il Lecce. Per provare a perfezionare la condizione atletica della squadra - riferisce Gazzetta.it - il tecnico nerazzurro ha deciso che nei due giorni precedenti all'ultima amichevole del precampionato Lautaro e compagni non saranno chiamati a un doppio allenamento, ma lavoreranno sul prato di Appiano Gentile soltanto la mattina.