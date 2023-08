L'Inter mette le mani su Benjamin Pavard. Il difensore francese è ormai in arrivo a Milano: nelle ultime ore il club nerazzurro ha trovato l'accordo col Bayern Monaco per il giocatore. Nelle casse dei bavaresi andranno 30 milioni di euro più 2 di bonus. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

"Prima che l'operazione venga ufficializzata serve che i campioni di Germania definiscano l'acquisto del sostituto di Pavard per non restare scoperti - aggiunge la rosea -. Non dovrebbe esserci però alcun ostacolo e Pavard sarà a brevissimo a disposizione di Inzaghi per l'operazione seconda stella".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!