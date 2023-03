Pierre-Emerick Aubameyang: è questo il nome nuovo in orbita Inter per l'attacco della prossima stagione. Il 33enne gabonese rappresenta una ghiotta occasione: è in rotta con il Chelsea, tanto che non è da escludere una risoluzione del contratto che spalancherebbe scenari interessanti per il futuro del giocatore e dei nerazzurri. Lo ipotizza La Gazzetta dello Sport, spiegando che l'ex Arsenal potrebbe riempire lo slot che lascerebbe libero Romelu Lukaku, ieri autore di una tripletta contro la Svezia.

Se invece a Milano la prossima stagione dovesse sbarcare un nuovo tecnico 'Lukaku-centrico', allora appare scontato che l’Inter ripenserebbe a un prestito-bis dal Chelsea. "Ma se le cose ad Appiano dovessero proseguire secondo questo andazzo, la separazione da Big Rom diventerebbe inevitabile, con conseguente caccia al sostituto, meglio se con esperienza internazionale, meglio se a parametro zero - spiega la rosea -. L’idea Auba nasce con queste premesse: è considerata come una possibilità (inattesa) da cogliere a certe condizioni e con un determinato incastro. Più o meno come per il 31enne Roberto Firmino che non rinnoverà col Liverpool".