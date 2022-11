Minirivoluzione nerazzurra: così la Gazzetta dello Sport parla del mercato di gennaio che l'Inter potrebbe fare andando a toccare soprattutto la linea mediana, dal centro all'esterno sinistro, ma non solo. Sulla fascia, infatti, appare ormai probabile l'addio di Robin Gosens , vista l'esplosione di Dimarco e il pochissimo spazio trovato dal tedesco, che peraltro ha perso anche il Mondiale. Al suo posto Jesus Vazquez , giovane del Valencia. "Vazquez per Gosens è un affare ad alta percentuale di riuscita, anche perché il Valencia ha già dato l’okay per la cessione in prestito del talento cresciuto nella cantera del club - si legge -. L’Inter avrà il diritto di riscatto , formula più gradita al club, e la possibilità quindi di valutare poi la crescita del giocatore, che a Valencia ha perso il posto con l’arrivo di Gattuso in panchina". Ingaggio particolarmente basso (circa 500mila euro) e ampi margini di crescita per un profilo che a molti ricorda il primo Bale. L'alternativa, Alfonso Pedraza , sembra sfumare considerando i 20 milioni chiesti dal Villarreal.

Come detto, poi, attenzione alla linea mediana e all'attacco. Anche Roberto Gagliardini, proprio come Gosens, potrebbe decidere di cambiare aria già a gennaio. "L’Inter potrebbe decidere di venderlo a gennaio per non perderlo a zero e poi reinvestire quei soldi sul mercato (magari anticipando l’arrivo di Alcaraz del Racing). E poi occhio all’attacco: Marcus Thuram non è mai uscito dai radar nerazzurri dopo essere stato vicinissimo già nel 2021, per il dopo Lukaku. Oggi, con un contratto in scadenza a giugno, il suo nome è tornato in pole per il futuro, ma per anticipare l’arrivo a gennaio servirebbe l’uscita di Correa", spiega la rosea. Il Tucu piace in Premier League e il Mondiale potrebbe far aumentare le pretendenti.