Il sogno di Romelu Lukaku di tornare all' Inter dopo la parentesi negativa al Chelsea deve concretizzarsi possibilmente entro giugno . Secondo la Gazzetta dello Sport, non basterà 'solo' il sacrificio di Big Rom di decurtarsi l’ingaggio in modo da farlo rientrare nei parametri economici del club, ma occorrerà accelerare i tempi della trattativa per usufruire ancora una volta delle agevolazioni fiscali del decreto crescita. In pratica, se il belga decidesse di guadagnare 7 milioni di euro a stagion, metà di quanto previsto con i Blues , peserebbe al lordo 10 sulle casse di Viale della Liberazione, e non 14. "Quattro milioni che fanno tutta la differenza del mondo in questo momento. Lukaku lo sa, e non è un caso che stia seguendo in prima persona la vicenda: il vero regista di questa fantasiosa “missione rientro” e proprio Romelu, che di recente ha affidato all’avvocato Sebastien Ledure il compito di fare da intermediario con l’Inter", riporta la rosea .

È stato proprio quest'ultimo a contattare Marotta e ipotizzargli questa ipotesi che l'Inter abbraccerebbe, a patto che ci siano le giuste condizioni e senza andare a creare “fastidio” alla controparte in causa. In soldoni: il giocatore deve convincere la nuova proprietà a lasciarlo partire in prestito, il tutto in tempi brevi, altrimenti non se ne fa nulla. La Beneamata, in questo momento, è solo spettatrice degli eventi, avendo bloccato Paulo Dybala, a cui ha chiesto di pazientare ancora un po’. Nel frattempo deve vendere e sistemare i conti. "Oggi Dybala esclude Lukaku, ma chissà che invece il sacrificato non possa alla fine essere Lautaro. In quel caso, tanti soldi in cassa e Dybala-Lukaku in attacco. Difficile trovare un modo migliore per far digerire a tutti una eventuale partenza del Toro", la chiosa dell'articolo.