Obiettivo Supercoppa Italiana per l'Inter. Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari che ha chiuso un grande 2024, i nerazzurri puntano a difendere il trofeo conquistato a Riad nella passata stagione, quando Lautaro decise la finale contro il Napoli. Adesso nella testa di Inzaghi c'è già il primo impegno del 2025: la semifinale contro l'Atalanta, in programma giovedì sera alle 20 italiane. E la formazione, almeno secondo La Gazzetta dello Sport, sembra già essere praticamente fatta.

Considerate pure le assenze in difesa di Acerbi e Pavard, la difesa davanti a Sommer vedrà dunque De Vrij in mezzo al reparto insieme a Bisseck e Bastoni, con la mediana composta poi da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. A sinistra spazio a Dimarco, mentre l'unico dubbio è sulla fascia destra: il recuperato Darmian insidia Dumfries, anche se l'olandese resta comunque in vantaggio. In attacco, ovviamente, ci sarà coppia Thuram-Lautaro.

