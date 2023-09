Momento particolarmente felice per l'Inter, in campo ma anche per quel che riguarda le finanze del club. La Gazzetta dello Sport offre una prima proiezione di quello che sarà il bilancio della società di Viale della Liberazione per il 2022-2023, dando inoltre la notizia che a luglio la UEFA ha dato un'ulteriore buona nuova ai nerazzurri avendo considerato rispettato dalla dirigenza il settlement agreement firmato oltre un anno fa. In vista del CDA e dell'assemblea dei soci in programma a fine ottobre, la Rosea fa sapere che il passivo della società nerazzurra per questa stagione non sarà più in tripla cifra, ma si attesterà intorno agli 80-85 milioni. Buona parte del merito va data ai ricavi arrivati dall’UEFA complice la finale di Champions raggiunta: circa un centinaio di milioni. A questi vanno aggiunti gli 80 milioni netti provenienti dal ticketing con il nuovo record italiano per una singola gara siglato con l'ncasso da oltre 12 milioni lordi nel derby di ritorno di Champions League contro il Milan. Senza la beffa dell’ormai ex sponsor di maglia DigitalBits, la situazione sarebbe stata ancora migliore, ma il trend nerazzurro è incoraggiante anche perché è proseguito nel corso dell’ultimo mercato estivo.

Gli ingaggi sono stati tagliati del 10-12% grazie agli addii di Romelu Lukaku (11 milioni lordi), Edin Dzeko (12) e Marcelo Brozovic (addirittura 12,5), ma l'Inter ha anche centrato l’obiettivo fissato da Nyon sulle plusvalenze grazie alle cessioni di André Onana (52,5 milioni più bonus, dopo essere arrivato a zero) e dello stesso Brozovic (18 milioni, dopo che il suo costo era stato ammortato praticamente del tutto). Sostanzialmente in pareggio il bilancio delle operazioni in entrata e in uscita. Questi dati fanno pensare che i paletti fissati nel settlement agreement saranno rispetti anche nel 2023-24, anche grazie al buon apporto dei ricavi da sponsor. E a proposito di nuovi sponsor: prima del derby contro il Milan potrebbe arrivare l'annuncio del brand da mettere sul retro maglia, che potrebbe debuttare proprio sabato in occasione della stracittadina.

