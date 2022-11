Robin Gosens può salutare l'Inter a gennaio, scenario confermato anche dal fatto che i dirigenti nerazzurri si sono già mossi in altre direzioni. L'ultimo nome che si sta pian piano facendo largo in chiave nerazzurra è quello di Jesus Vazquez , classe 2003 del Valencia : questo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

Entrato nella cantera del club quando aveva 5 anni e figlio dell'ex attaccante Braulio Jesus Vazquez Benitez (conosciuto semplicemente come Braulio), il terzino sinistro ha debuttato in prima squadra nel dicembre del 2020: la rosea lo descrive come "un tipo con ottima tecnica, grande fisico («I centimetri li ha presi dalla madre», dice scherzando il padre), corsa elegante e senso tattico spiccato".

L'alta richiesta del Villarreal per Alfonso Pedraza (non meno di 20 milioni di euro, senza aperture al prestito) ha spinto il club di Viale della Liberazione a virare su altri profili, con il 19enne mancino spagnolo in cima alla lista degli obiettivi. L’Inter - riporta la Gazza - ha infatti avviato i contatti con il Valencia per Jesus Vazquez dopo averlo seguito a lungo, con relazioni estremamente positive. "E recentemente è tornata a informarsi, anche perché le condizioni attuali permettono l’affare - si legge sul giornale -. Jesus Vazquez in questo campionato ha giocato poco, a differenza dello scorso anno. Con il Valencia aveva fatto una sorta di patto a inizio stagione: in caso di scarso impiego, a gennaio avrebbe avuto il via libera in prestito. E un prestito (con diritto di riscatto) è la soluzione che solitamente apre tante porte, verosimilmente la stessa formula con cui l’Inter darà l’addio a Gosens, cercato in Bundesliga".