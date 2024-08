Tomas Palacios ha convinto tutti ed è lui il primo obiettivo per chiudere il mercato, al netto di un'eventuale entrata in attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono decisi a portare subito in Italia il 21enne difensore argentino di proprietà del Talleres, club di Cordoba, ma in prestito fino al 31 dicembre a un’altra squadra meno nobile di Primera con sede a Mendoza, l’Independiente Rivadavia, che può far valere un’opzione per acquistare il 50% del cartellino a 2 milioni di euro.

Discorso complesso, dunque, ma che non ha scalfito le convinzioni di Marotta e Ausilio, pronti a mettere sul piatto 6 milioni di euro. I dirigenti campioni d'Italia stanno lavorando anche per limare la percentuale di rivendita da dare al Talleres, unico interlocutore scelto proprio per evitare un riscatto che complicherebbe l’affare.

In tutta questa faccenda intricata, l'Inter ha trovato proprio in Palacios un grande alleato: il mancino ha rifiutato la Bundesliga, confermando la sua totale volontà di vestire la maglia nerazzurra. E non è un caso se - come sottolinea la Gazzetta - si sia mosso in prima persona anche il vicepresidente Javier Zanetti, monumento in patria.