Il derby Milan-Inter si giocherà quasi certamente lunedì 22 aprile. Lo sostiene con sicurezza La Gazzetta dello Sport, confermando che l'ufficialità arriverà nella giornata di domani, quando la Lega Serie A diramerà il comunicato su anticipi e posticipi fino alla 33esima giornata. La nota era attesa per oggi, ma è stata rinviata in segno di rispetto per la scomparsa del d.g. della Fiorentina Joe Barone. Secondo la rosea, comunque, "tutte le indicazioni portano in questa direzione".

La motivazione è legata agli impegni dei rossoneri che (dato che giovedì 18 aprile all'Olimpico giocheranno il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma), hanno chiesto di far slittare la gara contro i nerazzurri a lunedì. Lo slot del Monday Night è condiviso da DAZN e Sky, ma essendo Milan-Inter un 'pick' di DAZN sono ancora in corso colloqui tra tutte le parti coinvolte.

