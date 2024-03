L'Inter punta con decisione su Mario Hermoso, 28enne difensore centrale in scadenza con l'Atletico Madrid.

La possibilità di mettere a segno l'ennesimo colpo a parametro zero stuzzica la dirigenza nerazzurra che avrebbe già pensato a un contratto da 4 anni più uno ulteriore a circa 5 milioni più bonus a stagione. Il rinnovo con i Colchoneros - secondo la Gazzetta dello Sport - è sempre più lontano e il profilo è di quelli che piace.

Per la verità, Hermoso è un centrale sì, ma in Spagna gioca braccetto mancino nella difesa a tre di Simeone. La Gazzetta, invece, ne parla come erede di Acerbi, probabilmente - secondo la rosea - "rottamato" a fine stagione (termine non elegantissimo rivolto al centrale di Inzaghi...).

L'idea di rinnovare la parte centrale del pacchetto arretrato, considerando i 36 anni di Acerbi e i 32 di De Vrij, era già viva nella testa di Marotta e Ausilio. Un processo accelerato dal caso del diverbio tra l'interista e Juan Jesus. Secondo la Gazzetta, l'assoluzione non è bastata a rasserenare gli animi e l'Inter starebbe pensando appunto di separarsi dall'ex laziale già in estate. "L’età, il polpaccio dispettoso e soprattutto il fastidio per le parole pronunciate sul caso razzismo senza autorizzazione del club sono una sentenza", si legge.