Non vedeva l'ora e i messaggi social, prima e durante il viaggio verso Milano, sono stati l'ennesima conferma. Finalmente Benjamin Pavard è dell'Inter, anche se l'ufficialità arriverà solo oggi dopo visite e firma. "Pavard ce l’ha fatta, quasi in coda al mese d’agosto. Voleva Milano, voleva l’Inter. E così, sull’aereo che da Monaco lo ha portato in città, non ha resistito alla tentazione di parlare già da nerazzurro - racconta la Gazzetta dello Sport -. Il Bayern ha mantenuto la parola data al club di Zhang. Aveva promesso di liberare il difensore e l’ha fatto pur senza aver completato l’arrivo del sostituto, che sarà con ogni probabilità uno tra Chalobah e Bella-Kotchap".

Insomma, alla fine Tuchel si è dovuto arrendere alla ragion di stato: ciao Pavard. Contratto di cinque anni per il francese a 5 milioni a stagione. Oggi allenamento in solitaria nel pomeriggio, poi domani prima seduta assieme ai nuovi compagni. "L’Inter ha centrato il colpo che voleva, dunque. Pavard è sempre stato la prima scelta per il ruolo di difensore. Lo era già da un anno, prima l’estate scorsa e poi a gennaio - si legge -. È il colpo numero 11 dell’Inter in questa sessione, il termine ultimo di una rivoluzione. Con lui la campagna acquisti nerazzurra va considerata chiusa, a meno di colpi di scena magari legati al centrocampo e al nome di Sensi".

