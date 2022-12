Adrien Truffert è il profilo che più piace all'Inter per completare la fascia sinistra considerando l'eventuale addio di Gosens , ma il primo contatto con il Rennes avuto ieri non aiuta all'ottimismo: il 21enne francese costa 20 milioni , non un centesimo in meno. "Dipenderà anche da eventuali future apertura sulla formula: la possibilità di impostare un prestito ponte con riscatto a determinate condizioni d’estate cambierebbe improvvisamente lo scenario - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ma dipenderà anche da quanto denaro, eventualmente, verrà racimolato dall’Inter per creare un piccolo tesoretto già a gennaio: nel dettaglio, Roberto Gagliardini piace al Monza ma potrebbe aspettare che il suo contratto si estingua naturalmente il 30 giugno, mentre mancano ancora acquirenti credibili per l’enigmatico Joaquin Correa , altro “sacrificabile” nella rosa di Simone Inzaghi".

Soprattutto, bisognerà capire il futuro di Gosens, che gradirebbe andare finalmente a giocare in Bundesliga e che soffre a Milano per il poco minutaggio concessogli. Lo Schalke 04 si è già mosso per l'ex atalantino, così come il Leverkusen: l'Inter vorrebbe la cessione definitiva e non un prestito proprio per poter reinvestire il ricavo già a gennaio. "In questa operazione Truffert ha preso la testa su Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen e sull’empolese Fabiano Parisi: se la suggestione olandese aiuterebbe a trovare una casa per Gosens tramite scambio con un club di Bundesliga, l’azzurrino scoraggia un po’ per il costo (25 milioni). Per il 21enne francese, invece, serviranno ulteriori riflessioni e altre telefonate sull’asse Milano-Rennes: il tempo potrà magari rendere flessibile ciò che oggi pare inflessibile", si legge.