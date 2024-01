La Juventus tenta il sorpasso all'Inter per Tiago Djalò. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha una preferenza chiara per l'estate e porta all'Inter, ma la Juve sta ragionando sull'assist del Lille, che vorrebbe chiudere entro fine gennaio incassando un paio di milioni più altrettanti in bonus. C'è un'intesa di massima col club francese, ma il portoghese (fermo da marzo per la rottura del crociato) vuole tornare a giocare e il Lille certo non investirà sul rientro di un giocatore che sta per svincolarsi.

I bianconeri sono dunque in corsa, ma devono cedere. Potrebbero farlo con Iling jr o Soulé, corteggiati in Premier League. In estate, invece, Djalò prenderebbe il posto di Alex Sandro, in scadenza di contratto. Se invece arriverà ora potrebbe riempire la casella lasciata libera da Huijsen in caso di cessione in prestito.

All'Inter, invece, Djalò arriverà eventualmente solo in estate. Da svincolato. A meno che l'Inter non decida di pareggiare l'offerta bianconera prendendo il ragazzo ora e girandolo in prestito per sei mesi. Sullo sfondo restano Atletico Madrid e Psg.