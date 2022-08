Chalobah prima scelta di Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter aspetterà fino a lunedì per capire la fattibilità dell'operazione per il 23enne inglese del Chelsea: in caso di buco nell'acqua, avanti tutta per Acerbi , visto che su Akanji persistono difficoltà.

Per Acerbi è tutto apparecchiato per un prestito gratuito e un minimo indennizzo alla Lazio in caso di obiettivi stagionali di squadra, mentre il centrale ha dato l'ok a Lotito a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Ma l'Inter aspetta prima le notizie da Londra. Restano due problemi: "Il primo è sulla formula: proprio perché l’Inter crede nelle potenzialità del giocatore, vedendo in lui non solo una toppa per riempire il buco nell’immediato ma un possibile futuro titolare, c’è la volontà di non chiudere un’operazione in prestito secco, ma quella di ottenere il diritto di riscatto - spiega la Gazzetta -. Secondo problema: il Chelsea chiede soldi per il prestito, circa tre milioni di euro. E non c’è l’ok della proprietà per un’operazione onerosa. Ecco perché ora l’Inter non vuole avere fretta: l’idea è che con il passare dei giorni i Blues possano ammorbidirsi!.

E Akanji? Lo svizzero ha da tempo dato l'ok a Marotta, ma occhio alle offerte ricevute dal Dortmund per un acquisto a titolo definitivo.