Porte aperte per Mehdi Taremi e sbarrate per Valentin Carboni. Con queste due mosse (datate 29 gennaio) l'Inter ha 'virtualmente' completato l'attacco della prossima stagione. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che parte da un concetto chiaro: in Viale della Liberazione non c'è nessuna intenzione di pianificare la prossima stagione senza Lautaro Martinez o Marcus Thuram. L'attacco ripartirà quindi dalla ThuLa, con l'iraniano in arrivo al posto di uno tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, che gli libererà il posto da extracomunitario.

E poi c'è il gioiello Carboni, per il quale l'Inter - ricorda la rosea - ha rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro pur di lasciarlo a Monza fino al 30 giugno e di non perderne il controllo. Questo significa "innanzitutto che i nerazzurri ci puntano in ottica prima squadra, che credono nel 18enne e nel potenziale che ha da esprimere migliorando di anno in anno", anche non è scontata una sua conferma nella rosa del 202/25. Gli scenari per l'argentino sono due: promozione immediata in prima squadra o secondo prestito, magari in una squadra che ha più pressioni e ambizioni del Monza.

L'attacco dovrebbe essere quindi composto da Lautaro, Thuram, Taremi e forse Arnautovic. Il condizionale è d'obbligo perché l'austriaco si giocherà la riconferma nei prossimi mesi ma, in ogni caso, "la sua uscita verrebbe considerata solamente tramite una cessione che minimizzi la minusvalenza dopo l'investimento della scorsa estate fra prestito e riscatto", conclude la Gazza.

