Le due reti e i quattro assist messi nel curriculum in questa prima parte di stagione hanno riacceso l'interesse della Premier League per Denzel Dumfries. E, di conseguenza, quello dell'Inter per Tajon Buchanan. Questo lo scenario disegnato da La Gazzetta dello Sport.

Il club nerazzurro calcherà ancora la strada del player trading anche nel 2024/25, motivo per cui l'olandese è considerato uno dei possibili sacrificabili: il Chelsea e il Manchester United in passato avevano chiesto informazioni, ma sullo sfondo ci sono anche altre società che lo monitorano con attenzione. La valutazione che fa l'Inter è nota: la rosea parla di circa 50 milioni di euro, pur ricordando che nel frattempo da Viale della Liberazione sono al lavoro per il rinnovo fino al 2027 con un ingaggio ritoccato fino ai 4 milioni netti a stagione. In altre parole, Denzel verrebbe ceduto solo se dovesse arrivare la famosa "proposta indecente".

Il primo obiettivo per la corsia di destra è quindi Buchanan, per il quale l'Inter ha riallacciato i contatti vista anche la situazione di Juan Cuadrado, ora ai box per infortunio e con il contratto in scadenza. La scorsa estate il Bruges chiedeva 15 milioni più bonus per il canadese, ma secondo il quotidiano la valutazione a giugno dipenderà dal suo rendimento. E poi c'è la questione contratto: senza rinnovo, la scadenza nel 2025 potrebbe giocare a favore dell'Inter.

