Dopo le indiscrezioni circolate ieri, oggi la Gazzetta dello Sport lo dà per scontato: Juan Cuadrado si opera. Il problema al tendine d'Achille non accenna a lasciare in pace il colombiano che, a questo punto, vede l'intervento chirurgico l'unica strada per uscirne e tornare a correre in libertà. Un problema per l'Inter, che sull'ex Juve aveva puntato in estate come alternativa di lusso a Dumfries sulla destra. Secondo la Gazzetta, l'assenza sarà di almeno tre mesi e bisogna solo decidere il quando: il club vorrebbe spostare l'intervento il più possibile a ridosso del mercato di gennaio in modo da non creare un buco nella rosa di Inzaghi.

La prima soluzione è quella più scontata: anticipare il colpo Djalò e riposizionare Darmian come quinto. Il 23enne portoghese, però, non ha ancora rimesso piede in campo dopo il grave infortunio al ginocchio destro che l'ha colpito lo scorso mese di marzo e il Lille vorrebbe venderlo a gennaio per non perderlo poi a zero. Ci sarebbe da garantire un piccolo conguaglio per anticiparne l'arrivo a Milano. Ma occhio anche all'opzione Buchanan, esterno destro canadese del Club Bruges, anche lui da mesi sul taccuino di Marotta e Ausilio. Infine, da non scartare l'ipotesi Nandez, anche lui in scadenza il prossimo giugno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!