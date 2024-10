Conte che porta subito il Napoli al primo posto, il fastidio dell'inchiesta ultras e pure Spalletti con le sue punture dialettiche. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non sono giorni facili per Simone Inzaghi, quasi sballottato di qua e di là da eventi poco piacevoli. L'ultimo pezzo antipatico di questo puzzle l'ha inserito proprio il c.t. azzurro con le sue dichiarazioni tutt'altro che adeguate sulla questione tifosi.

Insomma, come evidenzia la rosea, la pressione sul tecnico nerazzurro non sta mancando, ma c'è un lato positivo: l'Inter fa muro attorno al proprio leader.

Mercoledì il tecnico campione d’Italia ha chiarito in audizione i contorni di quella chiamata con i capi ultras e la questura stessa ha definito "esaurienti" le sue parole. Poi, il giorno dopo, Simone ha ascoltato a sorpresa le risposta di Spalletti: l'Inter è rimasta sbigottita e un po’ delusa, proprio come Simone, di fronte a quella che è stata avvertita come una frecciata gratuita. Nessuna voglia di rispondere pubblicamente, ma l'urgenza invece di schierarsi tutti attorno all’allenatore così da concentrare i pensieri su Roma, Juventus e Napoli. Perché a parlare tornerà soltanto il campo.