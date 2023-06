E adesso cosa accade? Frenata improvvisa nell'operazione che dovrebbe portare Marcelo Brozovic a vestire la maglia dell'Al-Nassr. Secondo un'ultima ora della Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter avrebbe bloccato tutto. Oggi si sarebbero dovute svolgere le visite mediche del croato, propedeutiche alla firma del contratto con gli arabi. Ma, evidentemente, qualcosa per il club nerazzurro non sta andando come dovrebbe: l'Al-Nassr potrebbe aver cambiato le condizioni. Condizioni che non sarebbero gradite all'Inter.

