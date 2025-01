Gol dell'iniziale vantaggio e grande prestazione ieri sera contro l'Inter per Santiago Castro, altresì detto Lautarito per quell'incredibile somiglianza fisica, ma anche e soprattutto calcistica, con quel Lautaro Martinez suo connazionale e affrontato proprio ieri in quella che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe la sua prossima casa, ovvero San Siro.

L'attaccante argentino del Bologna arrivato lo scorso anno dal Velez per 13 milioni potrebbe diventare il "potenziale erede del capitano nerazzurro". Che il classe 2004 sia sulla "lista dei desideri dell'Inter, ormai non è più un mistero" sottolinea la Rosea che sulla prestazione del ragazzo di San Martín scrive: "Ha sfruttato al massimo la vetrina di San Siro, graffiando l'Inter sotto gli occhi di Marotta e Ausilio che da tempo lo hanno attenzionato". Il profilo di Castro è difatti un identikit di "eventuale investimento in linea con la politica Oaktree: stop a parametri zero 'maturi' da ingaggi pesanti, sì a giovani forti e futuribili. Convincere il Bologna non sarà semplice, ma intanto Santi ha già illuminato San Siro. E chissà che non possa tornarci per farlo abitualmente...".

