"Nonostante la vittoria contro il Lecce abbia rasserenato l'ambiente e permesso alla squadra di riconquistare il secondo posto in classifica, Marcelo Brozovic continua a essere un caso per l'Inter". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, calcando la mano in modo sproporzionato sulle scelte del tecnico nerazzurro: parlare di "caso" appare una forzatura. "Simone Inzaghi lo ha di nuovo escluso dalla formazione iniziale nella gara contro il Lecce e lo ha mandato in campo solo nella ripresa. A 20' dalla fine, con il punteggio sul 2-0 a favore dei nerazzurri. Per il croato, che era stato titolare e tra i peggiori nel ko di Bologna (non aveva brillato neppure contro l'Udinese quando era stato sostituto al 66', sull'1-1), una bocciatura pesante: pensava di essersi "ripreso" l'Inter grazie all'ottima prestazione nel match d'andata degli ottavi di Champions con il Porto, quando era subentrato a Mkhitaryan, e invece l'occasione non sfruttata al Dall'Ara lo ha costretto di nuovo in panchina per scelta tecnica".