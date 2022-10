Archiviata ormai anche la vittoria esterna contro il Sassuolo, l'Inter torna concentrata in vista della trasferta d'Europa in programma per mercoledì al Camp Nou. I nerazzurri sono tornati oggi a lavoro tra i campetti di Appiano, dove si sono rivisti gli infortunati Romelu Lukaku e Joaquin Correa, entrambi ancora alle prese con un lavoro individuale, differenziato. L'attaccante belga si è allenato anche con il pallone, diverso invece il training dell'argentino, impegnato in un lavoro principalmente atletico. "Per entrambi le possibilità di presenziare in panchina al Camp Nou sono residuali" si legge tra le colonne della versione online della Gazzetta dello Sport che parla di situazione differente tra i due attaccanti: nonostante la grande voglia di tornare a giocare del numero 90 nerazzurro, lo staff di Inzaghi preferisce andare cauti sul suo ritorno, specie perché sebbene il suo apporto in casa del Barça sarebbe sostanziale per la squadra milanese, la prolungata lontananza dal campo non permetterebbe una grande dinamicità all'ex Chelsea. Differente la questione che riguarda il Tucu, che al netto delle poche possibilità di rientrare tra i convocati, gode di speranze maggiori rispetto al compagno di reparto.