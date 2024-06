Settimana chiave per Hakan Calhanoglu e l'Inter secondo la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro - secondo la rosea - ha scoperto con amarezza il dialogo aperto tra l'agente del giocatore, Gordon Stipic, e il Bayern.

Tanto fastidio, aumentato anche dalle voci di una richiesta di adeguamento dell'ingaggio del turco, che ha rinnovato da poco fino al 2027 a 6,5 milioni netti l'anno. Dunque, stando alle informazioni della rosea, Calhanoglu non avrebbe informato Marotta, ma tutto sarebbe venuto fuori casualmente. Nessuna intenzione di ritoccare un accordo appena chiuso. E non passerà troppo tempo dall'arrivo di un'offerta del Bayern: i nerazzurri chiederanno non meno di 70 milioni per lasciar partire il proprio regista.

La volontà dei campioni d'Italia è quello di chiuderla subito, in un senso o nell'altro, senza che si trascini in stile telenovela estiva. Nomi di potenziali eredi? L'Inter apprezza e non poco Khephren Thuram, che ora la Juventus sta trattando. Sarebbe lui il primo profilo su cui andare in caso di separazione con Calhanoglu, magari anche sfruttando la presenza in rosa del fratello Marcus e canali evidentemente già aperti con la famiglia. Palla a Calha e al Bayern...