Il recupero di Tajon Buchanan procede a gonfie vele. Dopo l'allenamento di oggi sul campo, come hanno testimoniato le foto pubblicate dall'Inter stessa attraverso i canali ufficiali, arriva la conferma della Gazzetta dello Sport, più che ottimista sul suo rientro.

Secondo la Rosea l'esterno canadese, operato lo scorso luglio dopo la frattura alla tibia rimediata durante un allenamento con la Nazionale canadese durante la Coppa America, "corre verso il recupero" e dovrebbe tornare prima del previsto. Il quotidiano milanese parla di recupero totale previsto in un mese circa. Un comeback per il quale avevano già sperato in bene i tifosi del Biscione dopo che Inzaghi ha inserito l'ex Bruges nella lista UEFA per la Champions League. Adesso è quasi ufficiale: TJ, che oggi è "tornato ad allenarsi ad Appiano - come si legge sulle colonne di Gazzetta.it -, e ha corso sotto la pioggia, lavorato in palestra e svolto solo la parte atletica", tornerà presto. La Gazza non ha dubbi: "Inzaghi lo riavrà a disposizione tra circa un mese".

"Inzaghi ci ha parlato - si legge inoltre a proposito di retroscena interni allo spogliatoio -, l'ha spronato a rimettersi in forma e lui ha risposto subito presente, tornando a lavorare sul campo. Nessun contatto con il pallone e nessun contrasto ovviamente, ma ad Appiano hanno buone sensazioni sul suo recupero completo". Il tecnico piacentino è pronto a riaccoglierlo in squadra.

