Dopo il ko di Bologna che conferma un trend "non certo esaltante" come lo ha definito la Gazzetta dello Sport, "l'argomento rinnovi in casa dell'Inter è passato in secondo piano, ma i dirigenti nerazzurri non hanno dimenticato che ci sono contratti da prolungare" rassicura la Rosea che spiega: "Il club di viale della Liberazione prima di tutto vuole blindare i giocatori che, per motivi anagrafici e tecnici, sono un patrimonio".

La priorità è il nuovo accordo con Alessandro Bastoni, in scadenza nel giugno 2024 e per il quale, dopo la trasferta di Porto ci sarà un incontro con l'agente Tullio Tinti. "L'idea è quella di allungare fino al 2027 o anche oltre, con la certezza che l'attuale stipendio di 3,5 milioni netti a stagione andrà alzato magari fino a quota 5 (lui ne chiede 5,5 più bonus)".

Già accontentato Hakan Calhanoglu, intesa fino al 2026 è raggiunta, mancano soltanto firma e ufficialità. "De Vrij non ha ancora sciolto il nodo, ma in viale della Liberazione c'è la speranza (anzi, la convinzione) che il difensore deciderà di restare a Milano. Diverso il discorso relativo a Edin Dzeko per via di un discorso economico: "Il bosniaco può avere club interessati nella Mls e dagli States possono arrivargli offerte più ricche rispetto a quelle nerazzurre, ma si tratterebbe di un cambiamento radicale di vita", ci sarà da capire il tipo di scelta che farà l'ex Roma.