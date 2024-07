L'investimento in attacco, in particolar modo la sua portata, passa necessariamente dagli addii. E così l'Inter prepara più soluzioni a seconda delle cessioni.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, qualora ad esempio Valentin Carboni non dovesse far ricavare soldi nell'immediato (prestito), allora l'opzione da aggiungere a Thuram, Lautaro e Taremi sarebbe per forza low-cost. E così spunta il nome di Memphis Depay, svincolato dopo l'addio all'Atletico Madrid. L'olandese, negli ultimi giorni, sarebbe stato offerto a Marotta: gli agenti del giocatore non avrebbero trovato terreno spianato, considerata la richiesta - al netto delle commissioni - di un ingaggio da 5 milioni netti. Un'opzione comunque da non scartare a priori considerando che tecnicamente il profilo piace e, appunto, potrebbe essere funzionale a livello di costi generali.

Anche Domenico Berardi è stato valutato in queste settimane, ma tatticamente sarebbe di difficile collocazione, senza dimenticare che è ancora fermo ai box dopo il brutto infortunio della scorsa stagione.

Chi piace davvero, al contrario, è sempre Albert Gudmundsson. L’islandese è stato sondato in Premier League (Bournemouth) e in Bundesliga (Stoccarda), ma - come sottolinea la rosea - vorrebbe restare in Italia e l’ha fatto sapere anche al Genoa. Il punto è che sul suo capo pende il processo per molestie che dovrà affrontare in autunno. È anche per questo che l’Inter non ha alcuna voglia di impegnarsi in un acquisto a titolo definitivo. Ma lui sì che sarebbe l'ideale per i campioni d'Italia...