Oggi la Gazzetta dello Sport dedica un focus a Kristjan Asllani, sottolineandone le qualità già messe in mostra anche ad Appiano Gentile. "Nonostante i 20 anni, Asllani ragiona già da veterano: atteggiamenti impeccabili in allenamento, voglia di migliorare e migliorarsi giorno dopo giorno - si legge -. E oggi ha già scalato le gerarchie: arrivato come vice naturale di Brozovic, l’albanese ha dimostrato di essere molto più di una semplice alternativa. Per tecnica, letture tattiche e tempi di inserimento, l’ex talento dell’Empoli può ricoprire ogni ruolo della mediana e oggi è la prima alternativa al tridente titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu, avendo scavalcato già l’esperto Mkhitaryan, ancora alla ricerca della migliore condizione". D'altronde, l'albanese nasce trequartista, per poi affinarsi nell'Empoli come centrocampista di costruzione, fisiologicamente ottimo anche come mezzala.