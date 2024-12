Il gol in coppa all’Udinese non cambia la posizione di Marko Arnautovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante è considerato un uomo spogliatoio, ma da parte della società c’è la disponibilità ad ascoltare offerte già per il prossimo mercato di gennaio.

Questa indicazione va nella direzione della volontà di Oaktree di ridurre il monte ingaggi magari già a partire dalla prossima finestra di calciomercato. La rosea specifica che questa idea non coinvolgerà ovviamente né i titolari né gli elementi più preziosi nelle rotazioni, come d'altronde spiegato dallo stesso Marotta proprio prima del match con l'Udinese.

Arnautovic, però, è attualmente in fondo alle gerarchie dell'attacco nerazzurro e - secondo la Gazzetta - non ci sarebbe da sorprendersi di fronte a una cessione, che peraltro non costringerebbe il club a prendere un sostituto considerando che Correa, al contrario dell'austriaco, appare in netta crescita.

