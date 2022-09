Oggi è il giorno del vertice ad Appiano Gentile tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. In casa Inter tutti sanno che è ancora presto e che c'è tempo per recuperare il tempo perso, ma il ko di Udine brucia parecchio. "Una sconfitta che in casa nerazzurra ha segnato un confine, ha fatto scattare allarmi rimasti silenziosi fino a quel momento - spiega la Gazzetta dello Sport -. Inzaghi non rischia il posto, questo s’è capito, non è intenzione del club intervenire proprio perché la situazione è recuperabile e non siamo sull’orlo del burrone. Ma i bonus sono finiti. E nei prossimi 40 giorni, ovvero fino alla pausa per il Mondiale, sia l’Inter sia il suo allenatore si giocano tutto. Se il trend non dovesse mutare, allora si aprirebbero scenari impensabili. O meglio, impensabili fino a prima di Udine, che chiamano in causa anche la posizione dell’allenatore". Insomma, nulla va dato per scontato.