"È come giocare a guardie e ladri, uguale! I ladri scappano e le guardie rincorrono". L'uscita di Massimiliano Allegri nel post partita di Juventus-Sassuolo non è stata ben accolta dal mondo nerazzurro e ha aumentato la temperatura della lotta scudetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, citare il gioco di “guardie e ladri” dopo settimane di polemiche arbitrali ha lasciato il sospetto che l’allenatore bianconero volesse dire qualcosa di più.

L'inter è rimasta infastidita dalla sua dichiarazione, mentre dal fronte Juve viene ribadito che dietro non ci sia alcun secondo fine e che è si è trattato solo di una battuta istintiva, tipica dell'allenatore livornese. L'idea dell'Inter non cambia, è stata un'uscita infelice e poco elegante, ma non ci sarà alcuna risposta ufficiale. Tutte le forze sono proeittate sulla difesa della Supercoppa.

