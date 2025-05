Per l'Inter non esiste un tema panchina: avanti con Simone Inzaghi. Vittoria o meno della Champions, l'idea del club nerazzurro non cambia a seconda dell'esito della finale di Monaco di Baviera. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe già pronto il rinnovo di contratto da offrire all'allenatore piacentino.

Marotta sta programmando già da tempo il mercato con Ausilio proprio seguendo le esigenze tecniche di una squadra con alla guida Inzaghi e non c'è mai stato un dialogo nel merito della questione Al Hilal tra Inzaghi e i dirigenti. Bisogna capire l'intenzione del tecnico, che per il momento resta totalmente focalizzato sul Psg e non vuole sentir parlare di altro.

Potrebbe cambiare tutto dopo Monaco? "A Riad sono certi che un familiare di Inzaghi sia andato nelle scorse settimane anche a visionare la logistica, casa e scuole per la famiglia - si legge sulla rosea -. La proposta è ricchissima: da quel che filtra, 50 milioni di euro complessivi per due stagioni, ovvero 25 milioni netti all’anno. Praticamente, quattro volte tanto quanto guadagna attualmente all’Inter. Non c’è gara, va detto. E di certo non è questo il terreno su cui vuole e può confrontarsi l’Inter. Per intendersi: qui non è tema di offerte e di rilanci. Qui la palla è tra i piedi di Inzaghi, che dovrà decidere cosa fare. La più classica delle scelte di vita, vero mai come in questo caso".

Secondo fonti arabe, Inzaghi avrebbe già accettato l'offerta. Ma non è così. L'allenatore pensa solo al modo per alzare il trofeo sotto il cielo tedesco: nessuna distrazione.