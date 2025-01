Frenata per Acerbi. Come conferma la Gazzetta dello Sport, non si tratta di un nuovo infortunio, solo di uno stop momentaneo: ieri il difensore nerazzurro non si è allenato in gruppo, svolgendo una seduta personalizzata. Ma basta questo per mettere in dubbio la sua convocazione per il match di domenica con l'Empoli.

Acerbi sta attraversando una stagione complicata, trascorsa più in infermeria che in campo, e questo - secondo la rosea - sta spingendo l’Inter a considerare l’ipotesi di un intervento last minute sul mercato proprio nel reparto difensivo. Inzaghi e i dirigenti faranno un punto di mercato subito dopo la partita con l’Empoli: si potrebbe liberare spazio in rosa cedendo in prestito Buchanan, che ha bisogno di una continuità di impiego. In questo modo, al posto del canadese, più che un altro esterno, potrebbe arrivare un centrale difensivo in grado di alternarsi con De Vrij, visto che finora il neerlandese le sta giocando praticamente tutte.