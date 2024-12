Niente Supercoppa per Acerbi e Pavard. Come conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport, i due difensori non saliranno sull'aereo diretto in Arabia e resteranno a Milano mettendo nel mirino la trasferta di Venezia, prossima gara di campionato.

Secondo la rosea, si tratta di una scelta prudente di Inzaghi e dello staff medico: la stagione è lunga e nessuno intende rischiare nulla, per cui meglio attendere il recupero totale considerando il fitto calendario che attende i campioni d'Italia a inizio 2025.

La buona notizia è il recupero di Darmian, che invece si è messo alle spalle i problemi al ginocchio e farà parte della truppa che da giovedì sera darà l’assalto alla quarta Supercoppa Italiana consecutiva. Appuntamento fissato per le 14: dopo la giornata di riposo concessa ieri da Inzaghi, l’Inter questa mattina riattaccherà la spina con un allenamento ad Appiano e poi, dopo pranzo, partirà per l’Arabia Saudita con destinazione Riad. Arrivo previsto in serata, quando in Italia sarà pomeriggio inoltrato, e poi domani allenamento.