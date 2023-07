È tutta concentrata su Gianluca Scamacca l'attenzione mediatica ma anche soprattutto dell'Inter. "L'Inter ha fatto un'offerta da 20 milioni di euro per l'attaccante del West Ham (17 milioni di sterline)" riferisce Sky Sports UK. Ancora insistenti dunque i rumors a proposito il passo deciso in avanti compiuto dai dirigenti di Viale della Liberazione verso l'ex attaccante del Sassuolo, apprezzato da parecchio tempo. L'offerta è ancora sul tavolo del club inglese che la sta esaminando, fa sapere l'emittente televisiva britannica che però va più cauta e con qualche scetticismo rispetto ai media italiani e parla di un potenziale rifiuto da parte degli Hammers. Gli esperti di mercato inglesi si aspettano un rifiuto del West Ham quantomeno momentaneo: la dirigenza degli Irons vuole garantirsi un sostituto prima di cedere l'italiano.

A rompere invece ogni indugio sono invece i colleghi di TalkSPORT che qualche minuto fa hanno esordito con convinzione: "Il West Ham ha rifiutato un'offerta da 17 milioni di sterline dell'Inter per l'attaccante Gianlucca Scamacca", confermando però la volontà del giocatore di lasciare il club.



