Continuano gli esperimenti di casa Inter, che in vista della prossima stagione pensa ad una rivoluzione per la divisa. Come riportato dal sito specializzato Footy Headlines, infatti, nella stagione 2024/25 potrebbero scomparire ancora una volta le classiche righe nere e azzurre dalla prima maglia. "La nuova maglia in casa dell’Inter per la stagione 2024-2025 sarà uno dei più sorprendenti nella storia del club. La maglia presenterà i colori tradizionali, combinati con il bianco per i loghi. Tuttavia, solo i colori sono classici" si legge su Footyheadlines.com.

La maglia presenterà un design particolare, "con un motivo dazzle" si legge su CF che spiega come le classiche righe verticali verranno sostituite da righe che "si intersecano tra di loro creando un effetto particolare. Le righe saranno nere, con lo sfondo della maglia blu".

