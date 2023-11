Entro Natale il futuro di Piotr Zielinski dovrebbe essere più chiaro. E l'Inter ha significative possibilità di farne parte. Attualmente il centrocampista polacco, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, ha in mano una proposta di rinnovo triennale da parte del Napoli da 3 milioni netti a stagione. Un taglio importante dell'attuale stipendio da 4 milioni, che il giocatore ha rifiutato. Sponda nerazzurra, invece, gli è stata recapitata una proposta sempre triennale, ma allo stesso stipendio attuale. Decisamente più invitante dal punto di vista economico. Per altri giocatori non ci sarebbero dubbi, ma Zielinski è molto legato al Napoli e spera che il presidente Aurelio De Laurentiis possa rilanciare.

In tal senso, come appurato da FcInterNews.it proprio entro le festività di fine anno è in programma un incontro tra l'agente del polacco, Bartolomej Bolek, e la società partenopea. Nel menu ovviamente una nuova offerta che sponda calciatore dovrebbe quanto meno avvicinarsi alla cifra attuale, intorno ai 3,8-4 milioni. Ma se il club decidesse di mantenersi fermo sulle proprie idee, confermando l'ultima offerta o aumentandola di poco, allora l'Inter salirebbe prepotentemente nelle gerarchie del nativo di Ząbkowice Śląskie. Anche perché all'estero, a parte qualche sondaggio non di primo piano dalla Premier League, non c'è grande interesse nei suoi confronti e l'altra possibile candidata alla firma del classe 1994, la Juventus, non si è mai fatta avanti e sta lavorando su altri profili per il centrocampo (conferme su Andrea Colpani e Lewis Ferguson). Per quanto concerne il calcio arabo, Zielinski non vuole cambiare idea rispetto all'estate scorsa quando rifiutò il corteggiamento saudita: preferisce restare in Italia, dove ormai si sente di casa visti i trascorsi anche a Udine ed Empoli.

Tutti ingredienti che pongono l'Inter in corsia di sorpasso nella corsa alla firma del centrocampista polacco, che prima vuole dare al suo club l'opportunità di dimostrargli quanto tiene a trattenerlo all'ombra del Vesuvio. Se così non fosse, a 770 km più a nord c'è chi lo aspetta a braccia aperte.

