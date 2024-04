Michele Di Gregorio? Bento Krepski? Ad oggi la ricerca di un vice Yann Sommer che possa ereditarne i guantoni titolari per l'Inter si preannuncia complicata, per una mera questione economica. La dirigenza infatti, in vista della prossima stagione, non ha in mente una grossa spesa per l'estremo difensore e i due sopra citati, sicuramente in cima alle preferenze, oggi hanno una valutazione troppo alta per prenderne seriamente le candidature. In particolare il portiere brasiliano ha visto schizzare il proprio valore dopo le recenti convocazioni in Nazionale e dai 10-15 milioni di un'estate fa oggi non lascerebbe l'Athletico Paranaense per meno di 20-25 milioni. Troppi, anche per un elemento giudicato valido come lui che già aveva sposato mentalmente la causa nerazzurra.

Per questa ragione la soluzione più probabile è anche quella più semplice: Emil Audero. Tornato titolare contro l'Empoli, dopo il primo gettone in campionato al Via del Mare di Lecce, il portiere di origini indonesiane è in prestito a Milano con obbligo di riscatto a condizioni che verosimilmente non scatteranno. Un obbligo fissato a 7 milioni di euro che l'Inter non è intenzionata a spendere, pur volendo trattenere il classe '97 che ha la stima di Simone Inzaghi e dello spogliatoio nerazzurro, dove ha saputo inserirsi rapidamente facendosi trovare pronto quando chiamato in causa, consapevole del proprio ruolo di vice.

Posto dunque che l'Inter non spenderà i 7 milioni stabiliti, servirà trovare un'altra soluzione con la Sampdoria, magari inserendo un giovane come contropartita nell'affare, oppure coinvolgendo il talentuoso Giovanni Leoni nell'operazione, o ancora attraverso il riscatto di Sebastiano Esposito da parte dei blucerchiati alla stessa cifra. Insomma, i rapporti tra le due società consentono di nutrire un certo ottimismo per una permanenza di Audero, per il quale in caso di accordo è già pronto un contratto di altri tre anni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!