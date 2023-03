Nonostante le indiscrezioni di questi giorni, che vedrebbero diverse squadre inglesi su André Onana, il portiere non ha cambiato di una virgola il suo pensiero (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Secondo quanto appurato infatti da FcInterNews.it il camerunese ha sposato in toto il progetto nerazzurro. Con un contratto di cinque anni e il trasferimento di tutta la famiglia a Milano (quando militava nell’Ajax la moglie e i figli vivevano negli USA) l’idea è di restare a lungo nel capoluogo meneghino. Che poi nel calcio possa succedere di tutto e in brevissimo tempo, è un assunto di base conosciuto da tutti. Ma è giusto sottolineare e ribadire l’attaccamento del portiere all’Inter, dove sta benissimo e si è integrato alla grande.

Ad oggi poi non risultano contatti con qualsivoglia squadra straniera. Nessuno in via ufficiale ha chiamato l’entourage del giocatore per un abbozzo di trattativa. Nonostante sia vero che Onana possa essere attenzionato dal Chelsea (che è diverso dallo scrivere che i Blues siano pronti a spendere cifre folli per il calciatore), che ha fatto filtrare il proprio interesse in modo indiretto, non risulta poi alcun approccio di Manchester United e Tottenham per lui.