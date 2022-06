A piccoli passi, il Paris Saint-Germain si sta avvicinando a Milan Skriniar. Nelle prossime ore è infatti in agenda un ulteriore rilancio per provare a convincere l'Inter a cedere il difensore slovacco. Dopo i 60 milioni proposti l'ultima volta, qualche giorno fa, la prossima offerta sarà di 65 milioni bonus compresi. Cifra sicuramente più vicina alla base di 70 milioni fissata in Viale della Liberazione. Per il direttore sportivo dei francesi Luis Campos questo dovrebbe essere il rilancio finale, ma è probabile che l'Inter chieda un ulteriore sforzo, anche in bonus, per toccare la fatidica quota 70 e liberare, suo malgrado, Skriniar. Il quale è atteso da un ingaggio di 7,5 più premi che lo porterebbero a guadagnare oltre i 9 milioni a stagione. Non resta che attendere l'email da Parigi.