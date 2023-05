Aggiornamento importante per il futuro di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 cresciuto nell'Inter e attualmente in prestito alla Salernitana che vanta un diritto di riscatto da 5 milioni di euro. Nelle scorse ore il direttore sportivo dei campani Morgan De Sanctis ha comunicato via telefono a Piero Ausilio e Beppe Marotta l'intenzione del suo club di esercitare l'opzione e di pagare la cifra pattuita la scorsa estate. L'Inter avrebbe tra le mani un contro riscatto del valore di 13 milioni di euro da esercitare a sua volta entro una certa data ma allo stato attuale delle finanze nerazzurre è improbabile che il giovane difensore venga riacquistato investendo 8 milioni di euro, anche perché non avrebbe un ruolo di primo piano nella prossima stagione.

La soluzione per non perdere Pirola a titolo definitivo sarebbe eventualmente un'operazione di mercato più allargata in cui vengano inseriti altri giocatori ma ad oggi non ci sono le basi per intavolare un discorso del genere. Il rischio di perdere il promettente centrale a questo punto è più che probabile probabile a meno che i due club non si siedano intorno a un tavolo e vadano oltre i contratti scritti e firmati. Si può leggere in quest'ottica la visita nella sede di viale Liberazione di Beppe Riso alcuni giorni fa per cercare di capire le intenzioni della dirigenza nerazzurra. Sponda giocatore, benché l'idea di rimanere di proprietà dell'Inter sia comunque affascinante, c'è la consapevolezza che restando a Salerno avrebbe molte più probabilità di giocare titolare come sta facendo in questo periodo, mentre in nerazzurro sarebbe solo una seconda linea. Pertanto non sarebbe un problema per lui diventare a tutti gli effetti un calciatore della Salernitana.