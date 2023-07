Una giornata già particolarmente calda è stata letteralmente infiammata dalla voce proveniente dalla Francia di un interessamento dell'Inter per Kylian Mbappé. Bello sognare sotto l'ombrellone, ma in Viale della Liberazione si nutrono di sano realismo e questa notizia non è altro che una boutade messa in giro dal PSG per creare ulteriore scompiglio intorno all'attaccante francese ed evitare di perderlo tra un anno a parametro zero. L'offerta dall'Arabia, ricchissima, è reale ma il diretto interessato preferisce restare ancora un anno a Parigi e poi legarsi al Real Madrid da free agent, incassando un centinaio di milioni di bonus alla firma oltre al corposo stipendio che lo attende alla Casa Blanca. Inevitabile che con le cifre che girano anche solo pensare a un Mbappé in prestito ai nerazzurri sia solo un atto di fede.

Tornando alla cruda realtà, in questo momento per completare il reparto offensivo nerazzurro c'è un nome cerchiato in rosso: Folarin Balogun. Piero Ausilio è convinto che sia un grande giocatore e lo ha promosso a pieni voti, c'è però da capire quali intenzioni abbia l'Arsenal nei suoi riguardi. Il classe 2001 newyorkese, attualmente negli States per il tour della sua squadra, chiede maggiore spazio ma in questo momento è in fondo alle gerarchie di Mikel Arteta. Inoltre, per rimanere vorrebbe il rinnovo dell'attuale contratto che scade nel 2025, prolungandolo fino al 2028. Insomma, i Gunners potrebbero seriamente prendere in considerazione di guadagnare una cifra significativa da una cessione per loro di secondo piano. Ma quale sarebbe la cifra? Se venisse confermata quella da 50-55 milioni di euro ovviamente non se ne farebbe nulla. Ma se l'Inter ottenesse il via libera per i 40 milioni bonus compresi stanziati per acquistare dal Chelsea il cartellino di Romelu Lukaku, allora l'operazione andrebbe in porto. A Balogun verrebbe offerto un contratto da 3-3,5 milioni a stagione che, con decreto crescita, peserebbe il giusto a bilancio.

Tutto sull'americano dunque, al punto da congelare la pista Alvaro Morata. Dall'incontro in sede di diversi giorni fa con gli agenti infatti le parti non si sono più aggiornate, a conferma che lo spagnolo non è una prima scelta, soprattutto alla cifra chiesta dall'Atletico Madrid. Gianluca Scamacca, offerto alcuni giorni fa (LEGGI QUI), non è anch'egli una priorità ma potrebbe diventare un'opportunità in corso d'opera. Proposto negli ultimi giorni anche Beto dell'Udinese, ma per lui vale il discorso già emerso per altri candidati: mettersi in coda alla fila. Altre ipotesi infatti ad oggi non convincono particolarmente e verranno prese in considerazione solo se la trattativa per Balogun non proseguisse come sperato.