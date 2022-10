Domani per Robin Gosens le possibilità di giocare a Monaco di Baviera sono concrete. Però ad oggi il tedesco è stato impiegato con il contagocce sia per una condizione inizialmente non esaltante, sia per l'esplosione di Federico Dimarco da esterno sinistro, al punto da diventare quasi irriunciabile per Simone Inzaghi. Vista la situazione, né l'ex Atalanta né la dirigenza stessa non si opporrebbero a una cessione qualora già a gennaio arrivasse un'offerta ritenuta congrua. Siamo nel campo delle ipotesi, ma per farsi trovare pronta l'Inter sta già valutando profili alternativi. Tra questi c'è sempre Pasquale Mazzocchi, che ieri all'Olimpico contro la Lazio ha sfoderato un'altra ottima prestazione contribuendo al sorprendente successo della Salernitana. L'esterno classe '95 è stato già visto dal vivo più volte dagli osservatori nerazzurri e verrà visionato ancora prima della sosta. Sicuramente al Brianteo contro il Monza, probabilmente anche sabato contro la Cremonese.