Prima i playoff con la Sampdoria, raggiunti anche grazie al suo contributo. Poi si penserà al futuro. Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 attualmente in prestito dall'Inter ai bliucerchiati, prima di sapere cosa farà la prossima stagione deve aspettare la fine di quella attuale. Anche perché in caso di promozione in Serie A la Samp ha un obbligo di riscatto da 7 milioni di euro. In parole semplici, se volesse rimanere a Genova e giocare nel massimo campionato potrebbe essere lui stesso l'artefice della propria volontà.

In alternativa, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, questa dovrebbe essere l'ultima esperienza in Serie B a prescindere. Perché se anche malauguratamente la squadra allenata da Andrea Pirlo non riuscisse a salire, per la punta di Castellammare di Stabia si aprirebbero comunque le porte della Serie A. Sono infatti già arrivate manifestazioni di gradimento da Empoli e Genoa, che pensano proprio a Seba per migliorare il proprio reparto offensivo. Anche se per quanto concerne i toscani la salvezza non è ancora al sicuro e bisognerà pazientare.

Interessante invece l'approccio del Grifone, soprattutto in ottica Albert Gudmundsson. Da tempo di parla infatti dell'interesse dell'Inter nei confronti dell'islandese, un'operazione che dovrebbe prevedere una o due contropartite tecniche. E tra i nomi più coinvolti figura l'altro Esposito, il fratello minore Francesco Pio, oggi in prestito allo Spezia (ad oggi non ha ricevuto richieste ufficiali e potrebbe rimanere un altro anno in B a fare esperienza). Che piace sì al Genoa, ma potrebbe essere superato nelle gerarchie da Sebastiano, più pronto e potenzialmente in vendita se la Samp fallisse la corsa dei playoff. Ancora un po' di pazienza e si capirà se Seba rimarrà a Genova e quale maglia indosserà.