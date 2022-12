L'offerta c'è, ma non significa che verrà accettata. Il Galatasaray, come già emerso in questi giorni, è tornato alla carica con Edin Dzeko, un vecchio pallino sin dai tempi della Roma. Nel fax proveniente dalla Turchia c'è una cifra importante, 4 milioni netti. Meno di quanto il bosniaco percepisce attualmente in nerazzurro (5,5+1), decisamente meno rispetto ad altre due proposte, provenienti da Emirati Arabi e Arabia Saudita dove sono pronti a ricoprire d'oro l'attaccante. Il quale non ha comunque cambiato idea: vuole rimanere a Milano, dove si trova bene, si sente importante e ha un ottimo rapporto con tutto l'ambiente.