Una prima stagione tra i professionisti da incorniciare per Giovanni Fabbian, che sotto la guida di Filippo Inzaghi è crescito molto con la maglia della Reggina, sfruttando il minutaggio e registrando 8 reti e un assist. Non male per un centrocampista classe 2003, diventato uno specialista negli inserimenti, nel gioco aereo e migliorato anche nella fase difensiva. Insomma, in Viale della Liberazione sono consapevoli di avere tra le mani un diamante grazzo che, se gestito con cautela, può diventare un ottimo giocatore.

Non è un caso se le richieste per Fabbian stiano aumentando di volta in volta, le ultime arrivano da Bologna, Genoa, Salernitana e Lecce che lo vorrebbero in prestito per la nuova stagione. In Serie A, step naturale dopo l'impatto più che soddisfacente in Serie B. L'Inter dovrà ragionare bene sul percorso da assegnare al 20enne di Camposampiero e non è escluso che Simone Inzaghi, annotate le indicazioni del fratello Pippo, non decida alla fine di portarlo in ritiro con la prima squadra per valutarlo dal vivo. Anche perché sulla carta c'è ancora una casella a centrocampo da riempire...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!