Inutile nascondere che sponda Inter i due calciatori tenuti maggiormente sotto osservazione sono stati Cesare Casadei , centrocampista bomber della squadra di Cristian Chivu , a segno anche ieri con la specialità della casa, il colpo di testa; e Franco Carboni , il maggiore dei tre figli di Ezequiel , esterno sinistro tutta corsa e con ottimo piede, anche lui tra i protagonisti in finale (assist proprio per il pareggio di Casadei).

Grande entusiasmo in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto Primavera ieri sera ai danni della Roma e al termine di una partita combattuta fino al 120esimo minuto. Un match a cui hanno assistito migliaia di tifosi dalla TV ma anche tanti addetti ai lavori, scout , dirigenti che hanno popolato il Mapei Stadium per vedere dal vivo e in un appuntamento emotivamente significativo i giovani talenti delle due squadre.

Classe 2003, Casadei è probabilmente il giovane nerazzurro più richiesto. Detto di Sassuolo ed Empoli, che potrebbero inserirlo in trattative per altri obiettivi nerazzurri (rispettivamente Kristjan Asllani e Gianluca Scamacca), gli ultimi club a bussare alla porta della sede di Viale della Liberazione sono stati il Torino (che tratta Gleison Bremer con l'Inter) e due big di Serie B che puntano a tornare subito nel massimo campionato: Genoa e Venezia. Il centrocampista ravennate è reduce da una stagione strepitosa e la dirigenza nerazzurra, come ammesso da Giovanni Carnevali recentemente, non vuole privarsene a titolo definitivo.

Per quanto concerne il laterale 19enne di Buenos Aires, oltre ai rappresentanti di numerose squadre di Serie B a osservarlo con attenzione ieri sera c'erano anche lo stesso Torino (che saluterà Cristian Ansaldi per fine contratto) e il Bologna, che vuole tutelarsi in caso di cessione di Aaron Hickey. L'Inter preferirebbe prestarlo nel massimo campionato, ma è ancora tutto da definire e il suo percorso verrà deciso con calma.

