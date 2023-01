BARCELLONA - Il direttivo dei blaugrana è costantemente alla ricerca di operazioni che facciano bene al bilancio. L'ivoriano, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non ha convinto e non si è integrato nell'ambiente catalano e nel gioco di Xavi, per questo tornerebbe volentieri in Italia. Il suo ingaggio è di 6,5 milioni più 2 di bonus, mentre Brozovic guadagna 6,5 milioni più uno di bonus. Praticamente lo stesso stipendio. Questo aspetto agevolerebbe uno scambio alla pari stile Arthur-Pjanic, magari evitando le cifre astronomiche che hanno allertato gli organi preposti.

Tutto nasce da un'iniziativa di un intermediario vicino al Barcellona. Quella che sulla carta sembrerebbe una boutade per riempire le pagine dei giornali ha un fondo di verità. Sponda catalana è davvero arrivata una proposta di scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic, addirittura già a gennaio. Ma in questa situazione di mercato è giusto fare chiarezza sulla posizione delle parti in causa.

INTER - In casa nerazzurra c'è lo stesso bisogno finanziario che ha il Barcellona. Brozovic ha rinnovato pochi mesi fa e nessuno osa metterlo in discussione, ma l'opportunità di una ricca plusvalenza rientra nel mantra imposto dalla proprietà e nell'aspirazione di un mercato sostenibile. Kessie tra l'altro è un centrocampista più giovane e ben conosciuto in Italia e con l'arretramento al ruolo di playmaker di Hakan Calhanoglu l'ivoriano avrebbe spazio da mezzala. Insomma, se dal punto di vista tecnico andrebbero fatte le dovute valutazioni, posto che Brozovic sia tra i migliori al mondo nel suo ruolo, da quello finanziario sarebbe un'operazione sensata e, anzi, intelligente.

BROZOVIC - Lato entourage del croato non c'è alcuna conferma della trattativa per il semplice fatto che nessuno ne ha parlato con il giocatore o con l'agente. Epic Brozo ha sposato l'Inter per il resto della carriera e a Milano sta benissimo, quindi non avrebbe motivo di andarsene pochi mesi dopo il rinnovo. Chiaramente, questo non sarebbe un freno se i due club decidessero di approfondire il discorso ma ad oggi è ancora presto. Probabile che l'Inter si prenda il tempo necessario per capire pro e contro di questo scambio e si aggiorni con il Barcellona in vista dell'estate, anche se i catalani cercano un profilo come il croato già a gennaio e spingeranno in questi giorni.

