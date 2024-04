Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, è effettivamente tenuto d'occhio dall’Inter, come riportato ieri dal Corriere dello Sport. Tuttavia, secondo verifiche effettuate da FcInterNews non esiste alcuna trattativa avviata, ma nemmeno abbozzata, tra l’olandese e i nerazzurri. Che infatti l’ex AZ possa essere finito sul taccuino del club di Viale della Liberazione è consequenziale, nel senso i profili migliori della Serie A vengono sempre seguiti – per forza di cose – dagli 007 della Beneamata. In più, il campionato super dei felsinei ha fatto sì che i calciatori scelti da Giovanni Sartori (sempre una garanzia nel suo lavoro) finiscano ancora più sotto i riflettori, dato che i ragazzi di Thiago Motta stanno disputando un’annata da sogno. Ergo, il profilo di Beukema potrà essere preso in considerazione dai nerazzurri, ma per il momento non c’è nulla di concreto.

Sul giocatore, che teoricamente potrebbe esprimersi in tutte e tre le posizioni del tridente arretrato (anche se quella migliore dovrebbe essere del perno centrale), in tanti hanno poi già messo gli occhi. In Italia piace(va) al Napoli, ma pure in Germania e in Premier League si sono accorti delle qualità del ragazzo di Deventer. A fine stagione si faranno i conti, ma sembra comunque complicato che il Bologna lasci partire una delle sue colonne, a meno di offerte ritenute irrinunciabili, tanto che oggi il valore di Beukema, pagato a luglio scorso 10 milioni di euro, è lievitato a 25 milioni.

